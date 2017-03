OM : Mandanda dément un accord avec l'OM et se fâche

Dans : OM, Mercato.

Cantonné au banc des remplaçants à Crystal Palace, Steve Mandanda (31 ans) n’a pas l’intention de fuir au moindre obstacle en Angleterre. Contrairement à ce que laissait penser l’information de Foot Mercato.

D’après nos confrères, l’international français serait parvenu à un accord avec l’Olympique de Marseille, son ancienne formation, pour un contrat de trois ans plus un en option à partir de l’été prochain. De quoi provoquer la réaction de Mandanda, d’habitude si discret lorsqu’il s’agit de son avenir, mais qui n’a visiblement pas supporté cette énième rumeur concernant un retour au club phocéen.

« Je suis étonné de voir que Footmercato connaît mieux mon avenir que moi. Comme je l'ai déjà évoqué il y a quelques semaines : malgré mon attachement à l'Olympique de Marseille, il n'y a à l'heure actuelle aucun contact entre les dirigeants et moi, a certifié le portier des Eagles sur Facebook. Ce qui m'importe aujourd’hui c'est mon présent et il est à Crystal Palace. Je me focalise sur mon club et notre maintien en Premier League. Ma seule préoccupation sont les efforts que mes coéquipiers et moi-même devons fournir pour atteindre nos objectifs. » Difficile d’être plus clair.