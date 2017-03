OM : Accord déjà trouvé pour un retour de Mandanda à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1, Premier League.

Parti l'été dernier de l'Olympique de Marseille pour Crystal Palace, où il cire le banc, Steve Mandanda aurait déjà accepté de revenir à l'OM lors du prochain mercato.

Pour Steve Mandanda, lequel ne masquait pas son plaisir de goûter à cette fameuse Premier League qui fait rêver les footballeurs étrangers, les mois se suivent et se ressemblent. Le gardien de but international tricolore n'étant pas le premier choix de Sam Allardyce, qui a pris les commandes des Eagles le 23 décembre dernier, il suit le championnat d'Angleterre du banc. Mais, selon FootMercato, le chemin de croix de Steve Mandanda devrait prendre fin l'été prochain. En effet, les nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient déjà négocié les conditions d'un retour de l'ancien capitaine de l'OM moyennant un contrat de trois ans plus une option pour une saison supplémentaire.

Agé de 31 ans, Steve Mandanda aurait accepté cette proposition, lui dont le retour avait déjà été évoqué au mercato d'hiver. Cependant, les dirigeants de Crystal Palace ont encore leur mot à dire dans ce dossier, puisque Mandanda est lié jusqu'en 2019 avec le club anglais. Pour mémoire, la semaine passée, la presse portugaise affirmait que l'OM s'activait pour recruter Rui Patricio, le gardien du Sporting et de l'équipe du Portugal, championne d'Europe en titre.