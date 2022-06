L’OM tient sa deuxième recrue

Le mercato décolle doucement à Marseille, qui a trouvé un accord avec Le Havre pour faire venir Isaak Touré.

Le défenseur central qui évoluait jusqu’à présent en Ligue 2, va rejoindre Benjamin Mendy ou Steve Mandanda, qui ont quitté le HAC pour connaitre le succès à l’OM. Selon Gianluca Di Marzio, l’accord est total entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 7 millions d’euros. De son côté, le joueur a aussi trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants marseillais pour rejoindre la Provence. Isaak Touré signera donc, après sa visite médicale, un contrat de cinq ans. Manchester City, qui s’était intéressé au joueur ces dernières semaines, n’a pas fait de propositions. Et devant ce silence venu d’Angleterre, Le Havre a fini par accepter la dernière offre de l’OM, qui se paye donc un nouveau défenseur central après la venue de Samuel Gigot gratuitement du Spartak Moscou.

... and now it's time. Isaak Touré is ready to join Olympique de Marseille. No Manchester City bid: interest was true, but no more - despite rumours. ⌛️⚪️🔵 #TeamOM #MCFC



Born in 2003, last year he played in Ligue2 for Le Havre. Fee agreed around €7m - also confirmed. https://t.co/PtUhWG7dhn