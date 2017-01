OM : Les quatre dernières volontés de Garcia au mercato

Dans : OM, Mercato.

Présent en conférence de presse ce lundi, avant le match de Coupe de France contre l'OL, Rudi Garcia s'est confié sur la dernière ligne droite du mercato de l'Olympique de Marseille.

Après les trois premières arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, le club phocéen veut recruter encore deux autres joueurs d'ici à la fermeture du marché hivernal. « Si on peut trouver un joueur susceptible de palier une absence de Gomis, un vrai 9 spécifique on le prendra avant demain soir. Si on peut avoir un joueur qui peut nous amener un peu de concurrence, que ce soit au milieu ou dans l’axe dans la défense on verra si c’est possible », a déclaré Rudi Garcia, qui espère donc accueillir un buteur et un défenseur central avant mardi soir.

Du côté des départs, l'entraîneur marseillais a confirmé l'engagement de Romain Alessandrini pour trois ans aux Los Angeles Galaxy... avant de laisser planer le doute sur d'autres mouvements hivernaux. « Il y aura quelques départs d’ici demain soir. Des joueurs en manque de temps de jeu. Certains qui n’ont pas beaucoup vu leur nom coucher sur la feuille de match, seraient bien inspirés d’aller voir ailleurs », a lancé Garcia, qui ne vise pas Lassana Diarra dans cette déclaration.

« Lass ne s'est pas mis en pause. On a décidé d'un commun accord qu'il était préférable de rester sur le côté le temps du mercato. Bien sûr que je serais content qu'il reste. Vous en faites un peu trop sur Diarra. Je le comprends vous faites votre boulot, mais moi je dis ce que je pense. Pour l'instant il n'est pas dans le groupe. À partir du 1er février, on en reparlera », a avoué Rudi Garcia, qui espère donc que son OM ne va pas en rester-là dans ce mercato hivernal.