Vente OM ‍: Zidane et CR7 à Marseille, ils ont pété les plombs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM par Frank McCourt à l'Arabie Saoudite, un journaliste très bien informé en parle ouvertement. Les rumeurs lui ont même fait beaucoup de mal sur un plan personnel.

La fin de saison se profile à l’OM et absolument rien ne laisse présager d’une cession du club. Frank McCourt est toujours aussi discret, mais les propriétaires de club n’ont aucune obligation de venir aux matchs, même si la passion que génère le club marseillais provoque une impatience et une mini-révolution à chaque contre-performance. Alors, à l’heure où l’OM est en difficulté en Ligue 1 et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison, beaucoup espère une vente du club pour des intérêts, notamment saoudiens, qui redonneraient au club provençal un pouvoir financier et une possibilité de raviver la gloire d’antan.

Un investissement de cette taille n’est pas prévu, et une source très sûre le répète encore une fois. Il s’agit de Mohamed Bouhafsi, qui a pendant longtemps été le roi des rumeurs mercato et des infos sur le football, avant de mettre le clignotant et de rejoindre un secteur plus généraliste du journalisme. Un choix qu’il assume à 100 %. Car en plus d’annonce que Frank McCourt n’a reçu aucune offre dernièrement ou en ce moment, il révèle que les supporters marseillais ont tellement pris ce dossier à coeur qu’ils sont allés beaucoup trop loin en perpétrant des menaces contre le journaliste désormais sur France Télévisions. « Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de VenteOM qui m'a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu'un vient avec une énorme offre pour Franck McCourt, il partira mais c'est pas le cas », a livré Mohamed Bouhafsi, qui précise que le propriétaire américain est bien vendeur en cas de belle offre, ce qui n’est donc pas le cas.

Bouhafsi est sur le dossier Vente OM au quotidien

Mais plus que ce possible rachat, ce qui embête le journaliste, qui s’est confié à ce sujet à Farid Rouas, c’est de voir que les supporters de l’OM sont menés par le bout du nez et s’imaginent avec un projet pharaonique, alors qu’il n’y a rien du tout. « Ça me fait beaucoup de mal pour les supporters marseillais qui ont rêvé et ont cru qu'ils allaient avoir Zidane ou Ronaldo. Ça fait mal au coeur parce qu'ils sont tellement passionnés, que parfois des gens en profitent un peu. Je suis au quotidien le dossier », a assure Mohamed Bouhafsi, qui aimerait peut être annoncer qu’il y a du nouveau sur la vente. Mais pour le journaliste, il n’y a rien à attendre des prochaines semaines, car aucune offre ou intérêt n’est sur le bureau de Frank McCourt. Au grand dam donc des fans de l’OM, qui sont ramenés à la réalité alors que Pablo Longoria est aux commandes, et a déjà assuré de son côté que les rumeurs déstabilisaient plus le club qu’autre chose.