OM : Les deux conditions à réunir pour l’arrivée de Sertic

Dans : OM, Mercato, Bordeaux.

Toujours à l’affût des coups intéressants, l’Olympique de Marseille s’est immiscé dans le dossier Grégory Sertic.

Le milieu de terrain, capable aussi d’évoluer en défense centrale, arrive en fin de contrat au mois de juin, et refuse jusqu’à présent de prolonger au sein de son club formateur, au grand dam des Girondins. Pour ne pas tout perdre, ces derniers sont prêts à le laisser filer contre une petite indemnité, ce qui a bien évidemment aiguisé l’appétit de l’OM. Comme pour Patrice Evra, le dossier est allé très vite et le Franco-Croate s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants provençaux. Deux conditions restent toutefois à remplir pour boucler l’affaire, et ce ne sera donc pas évident.

Il faut tout d’abord que l’OM hausse son offre première de 1,5 ME, comme l’a indiqué Sud Ouest ce vendredi. Un effort supplémentaire est attendu, Bordeaux entendant récupérer un peu plus d’argent vu l’importance que possède le joueur dans l’effectif. Enfin, les Girondins chercheraient également un joueur pour le remplacer, et pour le moment, le club aquitain fait chou blanc dans cette opération, ce qui pourrait retarder ou même empêcher la venue de Grégory Sertic.