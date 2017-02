OM : Le Vélodrome à moitié vide, Gomis lance un appel

Dans : OM, Ligue 1.

Une semaine après avoir fait le plein en Coupe de France avec l'affiche OM-OL, le Vélodrome sera loin d'afficher la même ambiance ce mercredi soir en championnat pour la rencontre Marseille-Guingamp. Outre une affiche moins sexy, la défaite phocéenne à Metz est passée par là. Résultat, selon La Provence, il devrait y avoir au grand maximum 30.000 spectateurs au Vélodrome, malgré une nouvelle opération de promotion en faveur des jeunes.

Constatant ce coup de mou, Bafé Gomis admet qu'il peut comprendre ceux qui zapperont cette affiche, mais l'attaquant aimerait bien quand même que le stade marseillais soit nettement plus rempli. « Je peux comprendre les absents, la saison dernière n’a pas été telle qu’ils l’auraient aimée. Mais nous sommes au tout début du projet et les choses évoluent de manière vraiment positive. J’encourage les supporters à venir nous soutenir, car je sais combien ils sont importants dans la vie du club et des joueurs », confie Bafé Gomis, conscient qu'avec un Vélodrome plein comme cela a été le cas mardi dernier l'Olympique de Marseille est capable de renverser des montagnes.