OM : Lassana Diarra hué par le Vélodrome, ça choque le vestiaire

Dans : OM, Ligue 1.

Entré à la place de Maxime Lopez à la 88e minute du match entre l'Olympique de Marseille et l'En-Avant Guingamp, mercredi soir, Lassana Diarra a vite compris que les supporters phocéens étaient remontés contre lui. Car si l'an passé le milieu de terrain avait enflammé le début de saison, sa position à géométrie variable concernant son avenir a agacé les fans marseillais, lesquels l'ont accueilli par une grosse bronca. Et forcément, au sein du vestiaire de l'OM certains ont trouvé cela un peu excessif, à commencer par le capitaine de l'Olympique de Marseille.

« En tant que capitaine, je dois aussi, comme je le fais sur le terrain pour aboyer auprès de l’arbitre, protéger les joueurs qui sont chahutés par le public. Même si on peut comprendre le public, parce qu’ils ne sont pas souvent au courant de tout et ils lisent un peu ce qui se passe. Mais derrière un joueur, qu’il soit grand ou petit, il y a un être humain. Il appartient encore à la famille OM et je suis vraiment triste qu’on le siffle. Donc si je peux me permettre, à mon niveau, de demander quelque chose aux supporters pour qu’on puisse atteindre des objectifs, c’est d’épargner Lassana, qui est un brave coéquipier, un mec bien. On aura besoin de lui. Je pense que l’OM, en toute sincérité, est meilleur avec Lassana sur le terrain. Il faut tirer un trait sur le passé et regarder vers l’avant. Lassana est encore ici et c’est toujours un soldat olympien, qui donne le meilleur de lui-même à l’entraînement. Donc je leur demande encore une fois de passer à autre chose et de regarder l’intérêt commun, qui est de faire avancer l’OM », a confié Bafé Gomis, qui sait de quoi il parle puisqu’il y a quelques mois il avait lui aussi été pris en grippe par une partie des supporters de l’Olympique de Marseille, avant de réussir à renverser la tendance.