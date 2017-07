OM : L’OM sur les rangs pour Lucas Perez

Dans : OM, Mercato.

Si Olivier Giroud s’inquiète régulièrement de son temps de jeu à Arsenal, que dire de Lucas Perez ? L’ancien goleador du Deportivo La Corogne n’est pas du tout parvenu à se faire sa place. Pire encore, il a même perdu son numéro de maillot, confié à la nouvelle recrue Alexandre Lacazette. C’est dire si l’Espagnol est poussé vers la sortie, en dépit des 20 ME mis sur la table par le club londonien pour le faire venir lors de l’été 2016. Tenu hors du groupe pour la tournée estivale d’Arsenal, Lucas Perez cherche un nouveau point de chute et a fait plusieurs touches.

Selon The Sun Sport, deux clubs sont très intéressés par sa venue. Il s’agit du Bayer Leverkusen, qui a les moyens financiers de conclure l’affaire après avoir vendu récemment Chicharito Hernandez à West Ham, et de l’OM. Le club olympien se cherche un avant-centre confirmé et pourrait être tenté de relancer l’Espagnol à la carrière atypique, puisqu’il avait rejoint le championnat ukrainien à seulement 22 ans, avant d’exploser en Grèce puis en Galice à La Corogne. Selon le tabloïd anglais, son transfert pourrait se faire pour 12,5 ME, ce qui est clairement dans les cordes du club olympien. Néanmoins, une telle arrivée serait plus un pari, que l’assurance de voir un buteur européen de premier ordre.