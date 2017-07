OM : L'OM n'a pas honte de viser la 4e place

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré une belle campagne de préparation, et un premier match réussi en Europa League, l'objectif clairement assumé de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 est de finir au moins quatrième. Pourtant, avec le recrutement déjà réalisé, et sur ce que l'on a vu depuis quelques semaines, l'OM peut croire au podium et à un possible ticket pour la Ligue des champions. Mais, Jacques-Henri Eyraud garde les pieds sur terre. Car si le président de l'Olympique de Marseille est optimiste, il se veut aussi réaliste.

« Si viser la 4e place n'est-ce pas un peu timoré ? Non. On est là pour durer, une partie très significative de mon travail consiste à plancher sur des sujets qui concernent l'OM dans 10 ans, dans 5 ans, pour moi c'est fondamental. Et on sait qu'on vient de loin. Ce qui nous importe pour cette deuxième saison... pardon, cette première saison complète, c'est de s'inscrire dans une trajectoire de progrès dans tous les domaines de gestion de ce club, et la performance sportive est évidemment le premier des objectifs. Cela veut dire donc faire mieux que la 5e place », a expliqué, à l’AFP, Jacques-Henri Eyraud afin de bien fixer les choses à une semaine de la reprise du championnat de Ligue 1.