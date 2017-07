OM : L'homme des matchs amicaux pourrait quitter l'OM cet été

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Homme fort de la préparation de l’OM au même titre que Valère Germain, Clinton Njie (4 buts) n’est pas certain pour autant de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. Le jeune Camerounais de 23 ans pourrait être « sacrifié » par Rudi Garcia dans les prochaines semaines du mercato, selon les informations de La Provence.

Le quotidien régional explique que l’entraîneur de l’OM souhaite encore s’attacher les services d’un, voire deux éléments offensifs. Un attaquant de pointe bien-sûr, mais également un joueur de couloir polyvalent. Avec le retour de Lucas Ocampos, la bonne préparation de Rémy Cabella et les statuts d’intouchables de Florian Thauvin et de Dimitri Payet, l’ancien attaquant des Spurs pourrait être de trop. D’autant que le profil du joueur ne plaît pas outre mesure à Rudi Garcia, qui reconnaît néanmoins la bonne mentalité et l’excellente préparation du TGV olympien. S’il ne sera donc pas poussé vers la sortie, l’ancien de l’OL ne sera pas retenu en cas d’arrivées dans le secteur offensif. Reste à voir quelle somme la direction olympienne souhaitera tirer de cet éventuel transfert…