OM : L'équipe de France, Thauvin y croit par la force des choses

Dans : OM, Equipe de France.

Satisfait après la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre Lorient ce dimanche (1-4), Florian Thauvin a évoqué le sujet de l'équipe de France.

Très bon depuis le début de la saison, Florian Thauvin monte clairement en puissance ces derniers temps. Après une belle performance contre Rennes (2-0), il y a quinze jours, l'attaquant marseillais a réalisé son meilleur match de la saison face à Lorient. Décisif sur trois des quatre buts de l'OM, avec une réalisation et deux passes décisives pour Payet et Sanson, Thauvin a confirmé sa très bonne forme. Si certaines voix s'élèvent pour qu'il soit sélectionné dans la prochaine liste de Didier Deschamps, Thauvin, lui, préfère ne pas s’enflammer...

« On a fait un bon match tous ensemble. C’est dommage de prendre ce but, on maîtrisait bien le match. On a fait le boulot. Il fallait prendre les trois points pour recoller à la cinquième place. Je suis fatigué, c’est normal. Mais je suis passé au-delà de cette fatigue. Ma célébration ? C’est pour mes grands-parents. La suite ? C’est le moment d’entamer une série pour avoir cette cinquième place. Il nous reste 10 matchs, on va faire le maximum. On n’aura plus d’excuses, il faut finir dans les cinq premiers à la fin du championnat. L'équipe de France ? J'en rêve. Je travaille pour ça. C'est un objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, mais j'espère que j’aurais la possibilité de pouvoir aller chez les Bleus un jour », a lancé, sur Le Phocéen, Thauvin, qui rêve donc de passer la fin du mois de mars chez les Bleus.