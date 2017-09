OM : Gnagnon ne sait pas pourquoi son transfert à l'OM a capoté

Dans : OM, Rennes, Ligue 1, Mercato.

Fin juin, l’Olympique de Marseille s’est intéressé à Joris Gnagnon (20 ans) pour renforcer sa défense. Devant les exigences du Stade Rennais, qui réclamait plus de 15ME, le club phocéen a finalement lâché le dossier et s’est rabattu sur Adil Rami puis sur Aymen Abdennour en fin de mercato. Egalement convoité par Séville, Leicester et Chelsea, l’Ivoirien est finalement resté en Bretagne.

Dans Breaking Foot sur SFR Sport, il est revenu sur l’intérêt de l’OM. « Pourquoi ça ne s’est pas fait avec l’OM ? C’est une bonne question. Je ne suis pas au courant… Je sais qu’il y a eu une approche de Marseille mais qui était très faible. Après, c’est entre les deux clubs. Personnellement, je n’ai pas reçu d’appel, ni quoi que ce soit » a confié celui qui, ironie du sort, a marqué au Stade Vélodrome dimanche soir avec Rennes (1-3) face à l’équipe de Rudi Garcia.