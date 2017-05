OM : Garcia et Marseille débarquent dans le dossier Balotelli !

Buteur pour la quinzième fois de la saison en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille dimanche soir avec l’OGC Nice (2-1), Mario Balotelli ne devrait pas poursuivre l’aventure sur la Côte d’Azur. L’international italien ne s’était engagé que pour une saison avec les Aiglons l’été dernier et quittera donc le GYM libre de tout contrat le mois prochain. Et selon les toutes dernières informations, c’est le club espagnol de Las Palmas qui serait proche de finaliser le gros coup et de récupérer l’ancien joueur du Milan AC pour la saison prochaine.

Une information confirmée par Fox Sports, qui explique néanmoins qu’un club de Ligue 1 est également attentif à la situation de « Super Mario » : l’Olympique de Marseille. Effectivement, le média américain explique que Rudi Garcia apprécie le profil de l’attaquant de l’OGC Nice. Néanmoins, la présence de son ami Kevin-Prince Boateng à Las Palmas pourrait être un facteur décisif dans la venue de l’italien en Liga l’année prochaine. Reste à savoir si l’OM a fait du joueur une priorité, et si Jacques-Henri Eyraud se donnera tous les moyens de le récupérer pour satisfaire son entraîneur au mercato.