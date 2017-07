OM : Garcia attend toujours son buteur au mercato

Dans : OM, Mercato.

Jacques-Henri Eyraud a beau avoir semé le doute en ce qui concerne les recherches pour un grand attaquant, Rudi Garcia n’envisage pas de faire une saison complète sans un renfort devant. Sans faire d’esclandre, et tout en se préparant à débuter l’exercice avec son effectif actuel, l’entraineur de l’OM a tout de même bien fait comprendre qu’il fallait un nouveau joueur devant, avec un profil différent de ce qu’il avait déjà en stock.

« Ce qui est certain aussi c'est que tant que le 31 août n'est pas arrivé, on peut penser que les effectifs peuvent évoluer. Le nôtre, on veut qu'il évolue aussi. On savait qu'en recrutant Valère Germain rapidement, on était tranquille, on pouvait démarrer la compétition que ce soit l'Europa League et le championnat avec un vrai attaquant de pointe, un vrai buteur, il l'a démontré en préparation, mais ce n'est pas suffisant. Même si Clinton Njie a marqué des points, il a démontré qu'il était motivé, qu'il voulait entrer dans la concurrence et ça c'est un bien important pour l'OM. Mais on veut un joueur avec des caractéristiques différentes pour jouer en pointe et on devrait le trouver avant le 31 août », a demandé l’ancien coach de la Roma, qui ne dirait probablement pas non à la venue de Carlos Bacca, même si le chemin est encore long avant de boucler ce dossier comme l’a rappelé le Milan AC.