OM : Il le fallait, le Milan clarifie le dossier Bacca

Annoncé tout proche de l’OM, au point de devoir passer sa visite médicale cette semaine selon certaines sources, Carlos Bacca est encore à Milan. Il est même présent dans la liste du club lombard pour le tour préliminaire d’Europa League, Toutefois, l’attaquant colombien ne sera pas aligné et l’entraineur milanais Vincenzo Montella a bien fait savoir que c’était en raison de son possible départ. Mais celui-ci va-t-il vraiment se concrétiser rapidement, et surtout est-ce que ce sera pour rejoindre l’OM ? Pas forcément selon Marco Fassone, qui n’est autre que le directeur général du Milan AC.

« Je ne sais pas si Bacca est sur le point de partir. Il y a une grosse concurrence devant et s’il nous demande à partir, on évaluera cette demande. Mais pour le moment, nous n’avons reçu aucune offre pour lui », a fait savoir le dirigeant milanais, qui met en tout cas les choses au clair au sujet d’un éventuel accord entre l’OM et le Milan AC. Sans offre, c’est en effet difficile de se mettre d’accord.