OM : Garcia a trouvé la doublure de Gomis pendant le mercato

Avec les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra, Grégory Sertic et Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille s’est largement renforcé cet hiver. Mais les dirigeants doivent tout de même avoir quelques regrets.

Alors qu’il souhaitait absolument recruter une doublure pour Bafétimbi Gomis en pointe, le club phocéen n’a pas atteint cet objectif. En cas d’absence de son capitaine, Rudi Garcia devra donc bricoler en alignant un joueur non-spécialiste du poste d’avant-centre. Pas de quoi inquiéter l’entraîneur marseillais notamment rassuré par la prestation de Rémy Cabella en 32es de finale de Coupe de France à Toulouse (1-2, a.p.) le 8 janvier dernier.

« On a eu une réponse à Toulouse quand il (Gomis) n’était pas là, on a marqué deux buts, c’est Rémy qui les a mis tous les deux, a rappelé le technicien. Depuis janvier, on voit comment Gomis est en forme. Si on avait eu la possibilité ou l’opportunité de trouver ce que l’on cherchait, on l’aurait fait. Mais finalement, si c’est pour ramener un joueur qui n’est pas plus fort que ce qu’on a, je pense qu’on sera aussi bien de temps en temps avec un joueur au profil différent de celui de Bafé Gomis. » Il faut dire que Garcia n’a pas à se plaindre du mercato de l’OM.