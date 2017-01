OM : Evra n’est pas cramé, la Juve le garantit sur facture

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Deuxième recrue de l’Olympique de Marseille après Morgan Sanson, Patrice Evra sera un atout essentiel dans le vestiaire de Rudi Garcia. Mais sur le plan sportif, où en est le latéral gauche ?

De nombreux observateurs se posent la question étant donné que l’international tricolore fêtera ses 36 ans en mai prochain. Ce qui a d’ailleurs incité le sélectionneur Didier Deschamps à le mettre de côté, pendant que Massimiliano Allegri ne lui accordait qu’un temps de jeu limité à la Juventus Turin. En sélection comme en club, cela ressemble à un parcours de joueur sur le déclin… Ce n’est pourtant pas l’avis de l’entraîneur des Bianconeri qui assure qu’Evra est toujours au top.

« Il a eu deux saisons et demie très belles chez nous. C'est un grand champion et un grand professionnel, a certifié l’Italien. Je regrette son départ. Nous avons parlé et nous nous sommes mis d'accord. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Il a joué dix ans à Manchester United, il est venu à la Juventus et a été un joueur important pour nous. » Espérons que l’ancien Red Devil sera plus performant que le précédent latéral gauche venu de la Juve, à savoir Paolo De Ceglie, l’énorme flop de la saison dernière...