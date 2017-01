OM : Dugarry détruit la rumeur d'un retour de Payet à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La possibilité de voir Dimitri Payet revenir à l'Olympique de Marseille suscite bien des fantasmes alors que le mercato d'hiver ne fait que commencer. Interrogé sur la possibilité de voir l'international tricolore faire le chemin inverse entre West Ham et l'OM, Christophe Dugarry affirme ne pas y croire une seule seconde. Et même si l'idée est belle, le champion du monde 98 et ancien joueur de l'Olympique de Marseille avance ses arguments pour démonter cette rumeur.

« Ça serait un super coup pour l’OM et cela montrerait que le club est capable d’attirer ce genre de joueurs. Maintenant, je n’y crois absolument pas. C’est un garçon qui a déjà 30 ans. Tu pars dans l’idée qu’il sera invendable. Je ne vois pas économiquement la chose faisable. On parle quand même d’un salaire entre 8 et 10ME par an à West Ham. Je ne vois pas comment l’OM serait capable d’aligner un tel salaire. Il n’y a aucun choix sportif à aller en Ligue 1, qui peut me dire qu’il sera content de jouer avec Rolando, Sakai ? (…) Avec ce qui se passe en Chine en ce moment, des joueurs romantiques, j’en vois de moins en moins. Aujourd’hui, la priorité, c’est l’argent. Le foot a changé. L’attractivité de notre Ligue 1 est trop médiocre », a fait remarquer, sur RMC, Christophe Dugarry, histoire d’en finir avec cette histoire.