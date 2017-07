OM : Avec Luiz Gustavo, l'OM recrute un cador affirme Garcia

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Officiellement olympien depuis ce mardi matin, Luiz Gustavo a rejoint ses nouveaux partenaires, actuellement en stage à Saillon en Suisse. Le milieu de terrain brésilien va notamment découvrir la méthode Rudi Garcia, qu’il a eu au téléphone au cours des dernières heures. A la sortie de l’entraînement ce mardi, le coach de l’OM a d’ailleurs été très élogieux envers l’ancien milieu de Wolfsburg, qu’il compte bien installer devant sa défense centrale à l’OM.

« C'est un grand joueur qui arrive à l'Olympique de Marseille. Il va apporter son expérience, sa polyvalence. C'est un milieu qui peut jouer en défense centrale. Il l'a fait à Wolfsburg même si je compte plutôt le faire jouer au milieu. C'est un pied gauche aussi, c'est important. C'est surtout du charisme, du caractère quand on sait qu'on a un milieu très jeune entre Maxime Lopez, Morgan Sanson et Franck Anguissa. On avait besoin d'un patron et d'un joueur de ce calibre-là pour donner encore un peu plus d'assurance à cette équipe » a-t-il expliqué avant de saluer le travail de l’ombre en sous-marin d’Andoni Zubizarreta dans ce dossier. « J'en profite pour féliciter Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, et son équipe. C'est lui le grand artisan de l'arrivée de Luiz Gustavo ». Comme quoi le directeur sportif de l’OM n’est pas bon qu’à recruter des joueurs français souhaités par Rudi Garcia, comme plusieurs observateurs l’avaient sous-entendu ces derniers jours.