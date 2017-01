OM : Accord trouvé avec West Ham pour Payet, un gros détail à régler

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Les informations varient toujours autant en ce qui concerne la finalisation du transfert de Dimitri Payet à West Ham.

En Angleterre, on annonce toujours qu’il y a un « écart conséquent » entre les deux clubs avant d’aboutir à un accord. En France, la signature de Robert Snodgrass en provenance de Hull City est considérée comme le déclic pouvant permettre au club londonien de lâcher un peu la bride et donc d’accepter la prochaine offre de l’OM, aux alentours de 31 ME. Mais selon Aujourd’hui en France, les discussions autour du montant du transfert sont déjà finalisées et c’est un autre aspect financier du transfert qui bloquerait à l’heure actuelle.

Alors que la somme légèrement supérieure à 30 ME ferait l’unanimité et donc l'objet d'un accord, ce serait l’échéancier monté pour régler ce montant qui serait la source du désaccord entre les deux clubs. West Ham n’a pas l’intention de se laisser dicter le timing des paiements, et l’OM rechignerait à enchainer les gros versements d’entrée de jeu, l’investissement prévu pour cet hiver ayant déjà été plus important que prévu. Des discussions tendues donc, mais si les deux clubs en sont à ce point des négociations, nul doute qu’un accord finira par être trouvé dans les prochains jours.