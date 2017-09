OM : 8500 spectateurs, bonjour le Champions Project balance Ménès

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Triste Vélodrome pour un soir de Coupe d’Europe, ce jeudi face à Konyaspor. L’affluence n’a pas atteint la barre des 10.000 spectateurs, et même si la victoire était au rendez-vous, cela n’a pas rassuré grand-monde. Surtout pas Pierre Ménès, pour qui cette tension dans les tribunes symbolise les débuts réellement chaotiques du projet porté par Frank McCourt à l’OM. Reste désormais à redresser la barre, car ce succès européen ne permet pas de pavoiser.

« Et puis il y a eu ce Marseille-Konyaspor disputé devant 8500 spectateurs au Vélodrome. On est quand même très loin de l’engouement du départ pour l’OM Champions Project. D’ailleurs, les banderoles étaient nombreuses en tribunes, pour se plaindre des mensonges des dirigeants. L’ambiance était donc très pesante en début de match, on dira que c’est ce qui explique la vilaine première période des Marseillais. C’est allé un peu mieux après le repos, les Phocéens inscrivant le but victorieux sur un coup de pied arrêté repris d’une tête au second poteau par Rami. Après cela, l’OM a tapé la barre sur une jolie volée de Germain, mais les Turcs ont eux aussi trouvé la transversale. Voilà, je ne suis pas convaincu que ce court succès face à un adversaire largement à la portée d’une équipe marseillaise en plein doute, va rassurer les supporters. On verra à Amiens ce week-end si « l’embellie » se prolonge... », a souligné le consultant de Canal+, qui sait que seul un rétablissement durable en Ligue 1 peut permettre de calmer les fans déjà très remontés par les promesses non tenues.