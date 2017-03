OM : 25 ME, et retour à la case départ pour Benatia ?

Dans : OM, Serie A, Bundesliga, Mercato.

Alors que son avenir à court terme passe par la Juventus, Mehdi Benatia pourrait bien quitter Turin lors du prochain mercato estival... Direction Marseille ?

Écrit en pointillé ces dernières semaines, l'avenir de Mehdi Benatia s’éclaircit. Prêté l'été dernier par le Bayern à la Juventus avec une option d'achat de 20 ME, le défenseur central devrait signer définitivement en Série A dans les prochaines semaines car Munich a « un accord clair » avec la Vieille Dame. Par conséquent, l'international marocain sera transféré à la Juve... pour mieux en repartir ? Très peu utilisé par Allegri, le joueur de 29 ans, qui n'a joué que deux fois depuis son retour de la CAN, se retrouve derrière Chiellini, Bonucci, Barzagli et Rugani dans la hiérarchie défensive.

La Juventus, pratiquement obligée de l'acheter, aimerait s'en séparer dès l'été prochain. Et Benatia a de nombreuses pistes en Italie, où Naples et Milan s'intéressent à lui, mais aussi en France. En effet, d'après la presse transalpine, l'OM serait disposé à faire une offre de 25 ME pour s’attacher ses services. À la recherche d'un grand défenseur central pour la saison prochaine, le club phocéen pourrait donc jeter son dévolu sur son ancien joueur puisque Benatia a été formé à Marseille entre 2003 et 2008 sans jamais jouer un match chez les pros.