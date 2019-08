OM : Une vielle piste totalement relancée en défense !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après avoir comblé deux gros manques de l’effectif en s’offrant les services de Dario Benedetto et d’Alvaro Gonzalez, l’Olympique de Marseille devrait enfin s’attaquer au poste de latéral gauche. Il faut dire que Jordan Amavi a inquiété durant les matchs amicaux, ne montrant aucun signe de progrès par rapport à la saison dernière. Assurément, le club phocéen doit se renforcer à ce poste s’il veut nourrir de réelles ambitions en championnat. Et dans cette optique, la piste Leonardo Koutris, vielle de plus d’un an, a été relancée selon la presse grecque.

En effet, le média Gazzetta.gr indique que l’Olympique de Marseille fait le forcing pour obtenir la signature de Leonardo Koutris. Si Majorque et West Ham seraient également à l’affût, Andoni Zubizarreta serait le plus pressant dans ce dossier, et pourrait revenir à la charge après avoir essuyé un premier refus. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré mais assurément, Marseille ne devrait pas faire de folies pour le défenseur international de l’Olympiakos, âgé de 24 ans. Reste maintenant à voir si les négociations pourront aboutir dans les prochaines heures ou s’il sera nécessaire d’attendre la fin du mercato anglais pour voir les choses se décanter…