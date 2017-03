François Hollande au Parc OL, Emmanuel Macron à l’OM

Dans : OM, OL, PSG, Monaco.

« Emmanuel Hollande », la petite pique lancée cette semaine par François Fillon à l’encontre du candidat d’En Marche qu’il associe à l’actuel président de la République, va se dédoubler ce samedi pour suivre du football.

En effet, pour la finale de la Coupe de la Ligue de prestige à Lyon entre Monaco et le Paris Saint-Germain, le chef de l’état sera au Parc OL pour l’une de ses dernières sorties dans un stade de football avant la fin de son mandat. Il avait déjà pris place dans l’enceinte de Décines l’été dernier pour la rencontre entre la France et l’Irlande, en huitièmes de finale de l’Euro 2016. Dans l’après-midi, c’est Emmanuel Macron qui va profiter d’un meeting de campagne dans la cité provençale pour se rendre au match entre Marseille et Dijon, affirme La Provence. Le candidat à la présidentielle n’a jamais caché qu’il appréciait beaucoup l’OM, et avait reçu un maillot du club phocéen lors d’une récente visite à Marseille, où il avait forcément été remarqué par les fans olympiens puisqu’il s’était arrêté à l’OM Café. Au Vélodrome, Macron retrouvera Frank McCourt, qu’il a déjà croisé en février dernier lorsque le candidat avait fait un passage remarqué au stade Mayol de Toulon pour saluer les rugbymen du RCT.