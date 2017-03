EdF : Giroud s'explique face aux rageux

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud (auteur d'un doublé lors de la victoire de la France face au Luxembourg) : « Cette victoire est logique (…) Je tiens à saluer la performance du Luxembourg, on savait que c’était une équipe qui ne lâchait rien et on a constaté que c'était vrai (…) Selon moi, il n’y avait pas penalty pour eux (…) 10e meilleur buteur de l’histoire des Bleus ? Je ne le savais pas, c’est bien et ça fait plaisir. Les statistiques c’est bien pour un attaquant. Les critiques sur ma place en équipe de France ? Vous savez quoi qu’on dise à mon sujet, je garde ma ligne directrice. Il n’y a que le terrain qui compte, travailler pour garder la confiance, et tout cela avec beaucoup d’humilité. Voila c’est tout ».