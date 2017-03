Edf : Aulas débarque à la FFF et compte ramener Benzema en Bleu

Dans : Equipe de France, OL.

Nouvellement élu au sein de la direction de la Fédération Française de Football lors des élections du week-end dernier, Jean-Michel Aulas va devoir céder sa place à la Ligue pour prendre ses fonctions à la fédération.

Cela lui permettra d’être encore plus proche des équipes de France, qu’il suit déjà depuis plusieurs années. Au point de mettre son grain de sel dans un dossier chaud comme celui de Karim Benzema. L’attaquant madrilène n’est plus dans les petits papiers de Didier Deschamps et Noël Le Graët, et cela pose quand même problème à JMA à l’approche de la Coupe du monde en Russie. Le président lyonnais espère bien faire entendre raison à tout le monde, et permettre un rapprochement dans les prochains mois.

« Karim a continué de progresser sur sa valeur sportive, il réussit parfaitement au Real. Dans ce cas, cela me parait assez simple qu’il y ait cet échange avec Noël et Didier, qui sont des managers avec du charisme. Et je n’imagine pas, s’il y a une demande expresse, au bon moment, qu’elle sera entendue et qu’elle soit possible. De toutes les façons, l’équipe de France ne peut se priver des meilleurs talents. Il y a une Coupe du monde qui arrive rapidement avec la Russie. Je n’ai pas entendu l’interview, mais si elle a été faite avec les formes, il est probable que cette entrevue pourrait avoir lieu car c’est l’intérêt de tout le monde de regrouper les énergies et de faire en sorte d’être meilleur, avec la complicité de tous les talents », a expliqué sur RMC un Jean-Michel Aulas qui a pu s’apercevoir avec les récents propos de Karim Benzema qu’il n’y avait actuellement plus aucun contact entre la FFF et l’attaquant tricolore.