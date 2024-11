Real ‍: Pérez se fâche, Mbappé ira faire un tour sur le banc

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Très critiqué après sa mauvaise performance dans le Clasico (0-4 pour le FC Barcelone), Kylian Mbappé devra composer avec une difficulté supplémentaire au Real Madrid. Son concurrent Endrick va sûrement obtenir plus de temps de jeu à la demande du président Florentino Pérez.

Plutôt épargné jusqu’à samedi dernier, Kylian Mbappé servirait presque de bouc émissaire après le Clasico. L’attaquant du Real Madrid subit la majorité des critiques à cause de sa mauvaise prestation contre le FC Barcelone. Il est vrai que le Français a facilité la tâche de ses détracteurs en tombant dans le piège du hors-jeu à huit reprises. Le voilà maintenant ciblé par de sévères critiques sur son réel niveau.

Sous pression, Kylian Mbappé voudra vite inverser la tendance. Mais l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devra composer avec une difficulté supplémentaire pour le reste de la saison. D’après le média Relevo, le président Florentino Pérez a demandé à l’entraîneur Carlo Ancelotti d’accorder plus de temps de jeu à Arda Güler et à Endrick. Rien d’inquiétant en ce qui concerne le milieu offensif turc qui n’a pas le profil pour évoluer en pointe. En revanche, l’attaquant brésilien évolue au même poste que Kylian Mbappé. Il n’est évidemment pas question de les mettre en concurrence. Un monde et quelques années d’expérience au haut niveau séparent les deux coéquipiers.

La rotation imposée à Ancelotti

Mais des minutes supplémentaires données à Endrick impliquent des sorties en cours de match, voire des rencontres débutées sur le banc pour le capitaine de l’équipe de France. Autant dire que cette nouvelle situation ne l’aidera pas à reconquérir les supporters et la presse madrilènes qui ne se gêneront pas pour faire des comparaisons. S’il se montre efficace, le tout jeune Endrick pourrait effectivement compliquer la tâche de Kylain Mbappé, sachant que l’international brésilien sera affamé après son absence dans la récente liste du sélectionneur Dorival Junior.