Real Madrid ‍: Mbappé trop fort, Haaland n'avait aucune chance

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a officiellement annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter le PSG à la fin de la saison et tout porte à croire que l’international français sera un joueur du Real Madrid en 2024-2025.

Rien n’est encore signé, mais c'est tout comme, Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine. Le capitaine de l’Equipe de France est en négociations avancées avec l’actuel leader de la Liga et un accord de principe a déjà été trouvé avec le club merengue sur le salaire et sur la prime à la signature du n°7 du PSG. Certains points sont encore en discussion, le partage des droits d’image individuels par exemple, mais rien d’insurmontable ou qui pourrait compromettre la venue de Kylian Mbappé du côté de la capitale espagnole.

Ces derniers mois, les débats étaient nombreux en Espagne pour savoir si le Real Madrid devait foncer sur la star du PSG ou plutôt sur Erling Haaland, qui dispose d’une clause libératoire dans son contrat à Manchester City, dont le montant n’est pas connu avec certitude. Pour l’ancien défenseur madrilène Ivan Helguera (1999-2007), interrogé à ce sujet dans les colonnes du journal AS, il n’y avait pas à hésiter et le Real Madrid a fait le bon choix en fonçant sur Kylian Mbappé plutôt que sur le buteur norvégien.

Le Real Madrid a fait le bon choix avec Mbappé

« Je pense que le profil de Mbappé est plus adapté pour Madrid. Il peut jouer sur l’aile, en tant qu’avant-centre et même décrocher au milieu si besoin. Haaland ne peut pas, il est avant-centre et c’est tout. Mbappé a plus de facilités à s’adapter avec sa façon de jouer, de dribbler, de créer plus de choses avec le ballon… Tout cela est plus facile pour lui que pour Haaland, qui est surtout un attaquant de surface » a analysé l’ancien défenseur du Real Madrid, convaincu que Kylian Mbappé s’adaptera beaucoup plus facilement au club merengue. La question est maintenant de savoir dans quel système et à quelle position l’international français sera utilisé par Carlo Ancelotti la saison prochaine alors que l’entraîneur italien a opté cette saison pour un 4-4-2 en losange avec Jude Bellingham en soutien de Rodrygo et de Vinicius Junior. Un dispositif qui marche puisque le Real Madrid est largement en tête de la Liga.