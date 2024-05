Real Madrid ‍: Jude Bellingham a de la peine pour Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé va prochainement devenir un joueur du Real Madrid. Jude Bellingham connait cette sensation et ne veut pas mettre mal à l'aise son futur coéquipier.

Au Real Madrid, on prépare doucement mais sûrement la finale de la Ligue des champions samedi soir face au Borussia Dortmund. Ensuite, l'heure sera venue de se pencher sur l'intersaison et annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 va démarrer un nouveau cycle, tout comme la Casa Blanca. Tout le monde devra accueillir au mieux le Français, sous peine de mettre à mal son adaptation. Arrivé de Dortmund il y a près d'un an, Jude Bellingham connait la sensation d'un transfert au Real Madrid. S'il est très impatient de compter Mbappé parmi ses coéquipiers, il ne veut pas lui mettre plus de pression que cela pour le moment.

Jude Bellingham a déjà hâte mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lors de quelques mots échangés avec beIN Sports, l'international anglais a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur le cas Kylian Mbappé. « Vous me posez des questions sur le poste l'année prochaine, je ne choisis pas l'équipe et je ne fais certainement pas les transferts mais vous savez, Kylian Mbappe, quel joueur ! Qui ne voudrait pas jouer avec quelqu'un d'aussi bon que lui ? Je ne veux pas mettre plus de pression sur la situation, je sais que pour lui, c'est probablement difficile que tout le monde parle toujours de lui, mais oui, ce serait vraiment bien », a notamment indiqué Jude Bellingham, qui espère que tout se déroulera pour le mieux la saison prochaine au Real Madrid. En attendant, il fait surtout preuve de compassion même si les deux joueurs pourraient se retrouver à l'Euro, dont leur sélection respective sont favorites. Carlo Ancelotti ne manquera pas de travail afin d'arriver à aligner toutes ses stars. Bonne nouvelle néanmoins pour le futur ex-joueur du PSG, le fait que Vinicius Jr adore désormais évoluer au poste de numéro 9. De quoi lui permettre de retrouver une place sur le côté gauche.