Nez cassé pour Mbappé, le Real Madrid viré

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid cherche à donner son avis ou intervenir au sujet de l'état de santé de Kylian Mbappé, gravement blessé au nez. Mais la France s'en occupe et se montre ferme, alors que le PSG a aussi son mot à dire.

En ce début du mois de juin, Florentino Pérez et le Real Madrid ont annoncé fièrement l’arrivée de Kylian Mbappé dans la Maison Blanche pour les cinq années à venir. Une annonce effectuée en vertu de l’accord trouvé avec le joueur français, qui ne verra toutefois son nouveau contrat n’être homologué et entrer en vigueur que le 1er juillet prochain. Le lendemain du 30 juin, date de la fin de son engagement avec le PSG. C’est pour cela que, officiellement, le Real Madrid n’a par exemple pas le droit de floquer des maillots au nom de Mbappé, ou de vendre des produits avec le merchandising de la star française. Ce point précis du règlement, qui oblige aussi Paris à prendre soin médicalement de son joueur, a son importance depuis 36 heures.

Deschamps confirme l'opération pour Mbappé

La blessure au nez de Kylian Mbappé face à l’Autriche n’est clairement pas anodine. Une fracture qui devrait nécessiter une opération, même si celle-ci n’aura pas lieu tout de suite, l’attaquant des Bleus souhaitant coûte que coûte disputer la fin de l’Euro ou du moins s’en donner les moyens de le faire. Les médecins vont tout tenter pour le rendre apte pour le match face à la Pologne dans une semaine, même s’il faudra aussi appréhender le retour des contacts, et le port du masque, en plus de la cloison nasale qui sera fragile.

Dans une apparition rapide sur les chaines de la FFF, Didier Deschamps a confirmé qu’une opération sera nécessaire, mais que celle-ci se fera certainement après l’Euro. « Après les examens, évidemment, même si ce ne sera pas dans l’immédiat, une intervention chirurgicale, il devra la faire. Déjà ce matin, il était un peu mieux donc on va voir ça, on va suivre de près chaque jour », a fait savoir le sélectionneur national.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une situation que le Real Madrid suit donc à distance, mais avec un peu de crainte et d’agacement. Selon Planeta Real Madrid, média proche de Florentino Pérez, le président de la Maison Blanche a proposé son aide sans trop insister, sachant que la sélection française s’en occupait et que le joueur appartenait toujours au PSG. De son côté, le journal AS souligne que les médecins du Real sont même tentés d’intervenir pour donner leur avis, mais c’est la FFF qui gère tout ça et ne va pas permettre à tout le monde de s’en mêler. « Bien sûr que nous sommes préoccupés par l’état de Kylian et surtout la manière dont cela peut évoluer. Cependant, jusqu’au 1er juillet, il n’est pas officiellement notre joueur. Etant donnée l’importance de l’Euro, il est normal que la France privilégie ses intérêts. Nous sommes impuissants », a reconnu une source du Real Madrid auprès du quotidien espagnol.

Ce qui inquiète surtout, ce serait de voir Mbappé prendre de gros risques avec son état de santé en jouant coûte que coûte les prochains matchs, quitte à aggraver son cas ou a provoqué une opération pendant l’été avec des semaines ensuite de mise à l’écart des terrains de football. Cela a de grandes chances d’arriver maintenant que Didier Deschamps a confirmé qu’une intervention devrait avoir lieu. Mais Florentino Pérez aurait surtout rêvé d’accueillir un joueur à 100 % mi-juillet, pour sa présentation à Santiago-Bernabeu.