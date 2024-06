Deux phrases qui le choquent, Mbappé a abusé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

La veille du match entre l'équipe de France et l'Autriche à l'Euro 2024, Kylian Mbappé a affiché ses prises de positions concernant les élections législatives. Christophe Dugarry regrette les déclarations de l'attaquant.

Souvent catégorisé comme trop lisse sur certains sujets, Kylian Mbappé, comme Marcus Thuram avant lui, a décidé de s'exprimer sur les élections législatives françaises et a affiché ses positions dans un contexte assez tendu. Des déclarations évidemment très commentées par la classe politique mais également par certains observateurs du football, comme Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 n'a pas apprécié deux phrases de capitaine de l'équipe de France dans son intervention en conférence de presse. Sur la radio RMC, à l'occasion de l'émission Rothen S'enflamme, celui qui commente les matchs de l'Euro a critiqué le futur joueur du Real Madrid et estime qu'il ne devrait pas faire de messages politiques, encore moins durant une compétition comme le Championnat d'Europe des Nations.

Mbappé prend position, Dugarry voit rouge

« Les élections, c’est le 30 (juin) et le 7 (juillet). Tu peux en parler dans la semaine, une fois que ton match est passé. Tu n’es pas obligé d’en parler la veille du match. Bien évidemment que Kylian et les autres ont le droit de s’exprimer. Après, je trouve sincèrement qu’ils sont allés trop loin. Il y a des phrases qui m’ont dérangé. Il y en a deux. C’est "j’espère que je serai fier de porter le maillot de l’équipe de France après le 7 juillet". C’est déplacé, ce n’est pas le moment, tu n’es pas là pour ça. Et celle qui me dérange encore plus c’est "il y a des choses plus importantes que le match de demain". Dire ça, ce n’est pas normal. Il n’y a rien de plus important que le match de demain. »

« Après, ce qu’il se passera dans deux ou trois semaines, c’est autre chose. J’espère que toute ta vie, tu seras fier de jouer avec le maillot français. Dire que tu penses qu’il y a des choses plus importantes que le match de demain... Pour un footballeur international qui a le maillot et le brassard de l’équipe de France, je ne trouve pas ça normal. Sur certaines phrases, il a été trop loin à vouloir trop en faire » a affirmé l'ancien attaquant français, qui n'a visiblement pas du tout aimé les déclarations de Kylian Mbappé. Christophe Dugarry estime que le joueur de 25 ans ne doit pas faire de politique, avant moins pendant l'Euro et qu'il n'a pas le droit de remettre en question sa potentielle fierté de porter le maillot de l'équipe de France.