Kylian Mbappé melon d'or, tout est faux

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain affronte Montpellier ce dimanche 17 mars. L'occasion pour Arnaud Nordin, formé avec Kylian Mbappé à l'INF Clairefontaine, de rétablir la vérité au sujet de l'attaquant parisien.

Véritable chouchou du football français au moment de son éclosion avec l'AS Monaco, puis après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a une image beaucoup moins lisse qu'à l'époque. Le capitaine des Bleus est parfois critiqué pour son comportement, juteux hautain à certains moments. La personnalité du joueur du PSG n'est plus autant appréciée. Arnaud Nordin estime que cette image est très loin de celle de Kylian Mbappé en privé. Formé à l'INF Clairefontaine où il a pu côtoyer Kylian Mbappé, Arnaud Nordin est resté en contact avec le joueur de 25 ans. À l'occasion d'un entretien pour le journal Le Parisien, le buteur de Montpellier s'est exprimé sur la vraie personnalité de Kylian Mbappé, loin d'être le melon d'or désigné par quelques supporters ou médias, en France.

Mbappé est humble, Arnaud Nordin l'assure !

« Ceux qui connaissent Kylian savent qu'il n'est pas comme ça. Il est très exposé médiatiquement. On parle sans cesse de lui. Il ne se passe pas un week-end sans voir un reportage lui être consacré. Il essaie seulement de se protéger de tout ce battage. Il a des objectifs extrêmement élevés. Il a envie de tout bien faire. Les gens doivent en avoir conscience. En privé, il est vraiment super drôle. Très attachant. Et il n'a pas pris la grosse tête » affirme l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, qui a également dévoilé le surnom original de Mbappé lorsqu'il était jeune. « À l'époque de l'INF, on avait tous un surnom. Moi, c'était "noix de coco" en raison de la forme de ma tête et Kylian "cacahuète" pour les mêmes raisons. Quand je le vois, il m'arrive encore de l'appeler comme ça » a ajouté Arnaud Nordin, qui prend la défense de son ami et qui assure qu'il n'a pas pris la grosse tête.