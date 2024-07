Mbappé est KO, Madrid appelle son sorcier

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

A l'image de sa fin de saison parisienne, Kylian Mbappé a raté son Euro. Le Français n'a pas été assez décisif et il a surtout semblé emprunté sur le terrain. Le Real Madrid va se charger de le remettre à niveau physiquement.

Habituellement terreur pour toutes les défenses européennes, Kylian Mbappé n'a pas été très menaçant pour ses adversaires en Allemagne. L'attaquant français n'a marqué qu'un but à l'Euro et c'était sur penalty contre la Pologne. Dans le jeu, il n'a pas fait beaucoup de différences et il s'est surtout révélé maladroit devant les buts adverses. Blessé au nez d'entrée de jeu, son état physique global a inquiété les observateurs. Kylian Mbappé a manqué de jus, de vitesse et de puissance au cours de l'Euro. Cela n'a pas échappé au Real Madrid qui l'accueille à partir de cet été.

Mbappé dans les mains de Pintus

Selon le quotidien AS, le club madrilène promet déjà de remettre sur pied Kylian Mbappé. Alors que sa nouvelle star n'a pas bénéficié d'une préparation physique optimale la saison dernière au PSG, ce sera le contraire à Madrid avec un spécialiste du genre. En effet, Kylian Mbappé va faire connaissance avec la pointure italienne Antonio Pintus.

🚨 Mbappé no llega en su mejor momento al #RealMadrid

⚠️ Tras cuajar una mala #Euro2024, todos esperan que cambie vestido de blanco

💪 Pintus, clavehttps://t.co/WIieuqsPl2 pic.twitter.com/JC3FVOIr1f — Diario AS (@diarioas) July 13, 2024

Surnommé le Sergent pour la dureté de ses séances, le préparateur physique de 61 ans va offrir la fameuse « méthode Pintus » au joueur français. Un travail physique qui a donné de beaux résultats au Real Madrid ces dernières années avec deux Ligues des champions glanées en trois ans. Au vu des fins de matchs renversantes du Real dans cette compétition, Kylian Mbappé peut envisager de mieux finir sa saison qu'au PSG. AS précise que le Real Madrid souhaite un Kylian Mbappé opérationnel pour le premier trophée mis en jeu : la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le 14 août du côté de Varsovie.