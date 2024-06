Mbappé vs PSG, chantage et menace, ça dégénère

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La guerre entre Kylian Mbappé et le PSG risque de devenir de plus en plus dévastatrice, alors que le clan de l'attaquant français envisage une nouvelle action contre le club de la capitale, et en particulier son président Nasser Al-Khelaïfi.

Concentré sur l’Euro 2024 où il a vécu une première phase bien compliquée avec sa fracture du nez dès le premier match, Kylian Mbappé a profité d’une journée de repos ce mercredi afin de faire le plein d’énergie et se préparer à affronter la Belgique en 1/8e de finale. Un grand rendez-vous que l’attaquant français attend avec impatience. Car s’il est impatient d’être présenté à son nouveau public du Real Madrid, il espère que ce sera le plus tardivement possible. Seule certitude, la page PSG est tournée, même s’il est fort possible qu’il retrouve, avec ses conseillers, le club parisien sur sa route à plusieurs reprises si les choses continuent à être aussi compliquées.

Menace sur la carrière d'Ethan Mbappé ?

En effet, le Paris SG n’a pas versé une prime copieuse ni les derniers mois de salaire de Kylian Mbappé, et le meilleur buteur de l’histoire du club parisien ne compte pas le laisser passer. La LFP a déjà été saisie pour une conciliation, première marche avant un éventuel procès. Mais Defensa Central, média proche du Real Madrid, dévoile désormais qu’un autre démêlé oppose le clan Mbappé au club dirigé par QSI. En effet, à deux reprises dans la crise entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, le patron du PSG aurait menacé de sanctionner son jeune frère Ethan, et donc de couper le début de sa carrière, si Kylian ne se pliait pas à la volonté du champion de France.

Le futur joueur du Real Madrid aurait ainsi démarré une réflexion pour également porter devant les tribunaux ces menaces sur la carrière sportive d'un membre de sa famille dans ce désaccord qui ne concernait pas Ethan Mbappé. Ce dernier a en effet parfois disparu du groupe professionnel, mais il n'en était pas un pensionnaire indiscutable, et il est donc difficile de prouver que c'est en fonction de la relation de son grand frère avec le PSG. Un fonctionnement intolérable pour le clan Mbappé, qui a en tout cas pris acte de ces menaces et de chantage et a écarté très rapidement toute idée de prolongation pour l’international français U19. Le jeune milieu de terrain va se trouver un nouveau club, alors que Lille tient la corde pour le conserver en France.