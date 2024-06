La présentation de Mbappé au Real part déjà en live

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Histoire de marquer les esprits de tous les suiveurs du football européen, le Real Madrid prépare une grande fête pour la présentation officielle de Kylian Mbappé, avec forcément quelques surprises au programme.

Actuellement à l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas encore la tête au Real Madrid. Il faut dire qu’entre sa blessure au nez et son début d’Euro mitigé malgré un but sur penalty contre la Pologne (1-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes, l'attaquant de 25 ans a l’esprit bien occupé. Désireux de briller en tant que capitaine des Bleus, Mbappé va tenter d’amener son pays le plus loin possible, avec un huitième de finale alléchant à jouer face à la Belgique lundi prochain du côté de Düsseldorf. Après, il sera l’heure de se pencher éventuellement sur la suite de cet Euro avec de potentiels chocs contre le Portugal, l’Allemagne ou l’Angleterre. Et en cas d'élimination précoce de la France, Mbappé pourra partir en vacances jusqu’à son arrivée officielle au Real Madrid. Si son transfert gratuit a été annoncé avant le début de l’Euro, le champion du monde 2018 n’a pas encore officiellement posé sous le maillot des Merengue. Ce qui sera chose faite le 16 juillet prochain, lors de sa présentation officielle au Stade Santiago Bernabeu. Une date placée après la fin de son contrat au PSG, qui arrivera le 30 juin, et dans la foulée de la finale de l’Euro, qui se jouera le 14 juillet.

Un célèbre créateur de contenu invité pour la présentation de Mbappé

🚨 El anuncio de Ibai Llanos sobre la cancelación del fichaje de Mbappé: "Lo sé...":https://t.co/24NibmZrlj — Defensacentral.com (@defcentral) April 11, 2024

Quoi qu’il en soit, cette présentation de Mbappé s’annonce comme un grand événement. Tout simplement parce que la venue de Mbappé au Real est attendue depuis plusieurs années, et que la Maison Blanche ne veut pas rater son accueil pour le Français. Autant dire que Florentino Pérez va mettre les petits plats dans les grands. Et histoire d’attirer un public jeune et de moderniser sa présentation, le Real prévoit de faire appel à Ibai Llanos. Si peu de détails ont filtré sur la fête, la présence de l’un des plus célèbres créateurs de contenu semble être actée. « J'ai été invité à une grande présentation par un grand joueur du Real Madrid. Cela signifie-t-il que j'ai des informations privilégiées ? Non, je n'ai aucune information sur quoi que ce soit, il s'agit de quelqu'un qui a déjà signé », a lancé le streamer basque dans l’une de ses émissions en direct. Présent au Santiago Bernabéu, ce fan réputé du Real participera donc à la présentation de Mbappé pour tenter d’en faire l’un des rendez-vous de l’année à Madrid.