Esp ‍: Le Real bat un record à 540 ME, merci Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En s’attachant les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid a battu un record stupéfiant. Pour la première fois, un club dispose de trois des quatre joueurs ayant la plus forte valeur marchande au monde.

Quelques jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2024, le Real Madrid a officialisé la signature de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines années. Le capitaine de l’Equipe de France va rejoindre après le championnat d’Europe le club de la Casa Blanca et va compléter un secteur offensif déjà fourni et plein de stars avec Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Rodrygo. Carlo Ancelotti va devoir se creuser les méninges pour faire cohabiter tout ce beau monde, mais l’entraîneur italien ne sera pas plaint par ses pairs au vu des problèmes de riche qui s’offrent à lui.

De leur côté, les dirigeants du Real Madrid peuvent se réjouir de réunir trois des quatre joueurs ayant la plus forte valeur marchande au monde, à savoir Bellingham, Mbappé et Vinicius, qui font partie du top 4 en compagnie d’Erling Haaland. Comme le fait remarquer le site spécialisé Défensa Central, c’est tout simplement la deuxième fois de ce siècle qu’un club compte dans son effectif trois des quatre joueurs les mieux valorisés sur le marché des transferts. Il faut remonter au début des années, quand David Beckham, Luis Figo, Ronaldo et Zinedine Zidane étaient chez les Merengue, pour voir une telle domination au niveau de la valeur des joueurs. Au total, le trio est estimé à 540 millions d’euros puisque les trois joueurs sont estimés à 180 millions d’euros, tout comme Erling Haaland d’ailleurs.

Le Real a un trio qui vaut de l'or

De quoi dormir tranquille pour Florentino Pérez, qui sait qu’en cas de coup dur financier, une seule vente pourrait résoudre les problèmes du Real Madrid. Mais l’objectif n’est pas celui-ci pour le club merengue, qui entend bien profiter de ses trois joyaux pour continuer de dominer le football européen dans les années à venir. L’enjeu pour le Real et pour Kylian Mbappé sera désormais de bien réussir l’intégration de l’international français, dont le positionnement pose déjà question dans le capitale espagnole. D’autant que cette saison avec le PSG et l’Equipe de France, on ne cesse de se demander si le buteur de 25 ans est meilleur dans l’axe ou sur un côté.