Mbappé n’est plus au PSG, il se lâche sur l’OM ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Auteur d’un très beau geste pour honorer une dette de 15 ans contractée à Marseille, Kylian Mbappé s’est lâché sur l’OM dans une confidence qui va faire parler sur le grand rival du PSG.

A l’occasion de ce quart de finale entre la France et le Portugal à l’Euro, Kylian Mbappé a pu compter sur ses soutiens habituels avec sa famille et notamment son père, qui ne manque quasiment aucun de ses matchs. Mais dans la partie de tribune réservée à sa famille et ses proches, se trouvait un ancien joueur de l’OM, grand supporter du club phocéen, et ancien journaliste d’OM TV, invité par l’attaquant des Bleus en personne. Une proximité étonnante qui trouve son origine dans une histoire inattendue, et qui démontre à la fois que Mbappé n’a pas la mémoire courte, mais qu’il était aussi un enfant déterminé à aller au bout de ses rêves quoi qu’il en coûte.

En effet, si Jean-Charles de Bono était présent en Allemagne ce vendredi soir, c’était une volonté de Kylian Mbappé de le remercier pour un coup de main donné le 8 décembre 2009. A cette époque-là, le petit Kylian n’avait pas encore 11 ans, mais il était venu voir le match entre l’OM et le Real Madrid pour y admirer son idole Cristiano Ronaldo. A l’issue du match, le kid de Bondy s’était faufilé dans les travées du Vélodrome pour tenter de voir son idole de près, et avait été aidé dans sa démarche par le regretté Pape Diouf, et Jean-Charles de Bono, journaliste alors pour OM TV. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce et le remercier de ce genre, Mbappé l’a invité pour le match de l’Euro, ce que l’intéressé raconte dans La Provence. « Vendredi, j'arrive au stade d'Hambourg vers 19h30. Je regarde où je suis installé. Je me rends compte que je suis avec les familles des joueurs de l'équipe de France. Là, Kylian sort pour l'échauffement, discute avec son papa. De loin, je lève le pouce pour le remercier de m'avoir invité. Il me répond que c'est tout à fait normal, que c'est logique qu'il y ait un retour parce que je lui ai fait tellement plaisir dans le passé », a raconté De Bono, qui n’oubliera jamais ce cadeau assez exceptionnel il est vrai.

Mbappé impressionné par le Vélodrome

« On a un peu rigolé. Il faisait des photos à droite, à gauche ; il y avait Pauleta, Luis Figo, Lilian Thuram, la famille de Cristiano Ronaldo. Je me suis retrouvé avec tous ces anciens grands joueurs ! Et là, je dis à Kylian : 'À mon tour d'avoir vécu un match comme un enfant, avec des étoiles plein les yeux’ », a livré l’ancien joueur de l’OM, qui est reparti avec l’un des maillots du match de Kylian Mbappé, histoire de voir sa belle soirée se terminer avec un joli cadeau. Et quand les deux hommes ont échangé sur le fait de mettre cette photo sur les réseaux sociaux, l’attaquant français s’est même laissé aller à quelques confidences qui risquent de faire grincer des dents au sien du PSG. « Je peux mettre les photos sur les réseaux sociaux ? Comme tu es parisien et moi marseillais… », a lancé De Bono. « Je ne suis plus parisien maintenant ! J’ai signé au Real Madrid, rétorque Mbappé. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un stade comme le Vélodrome, avec une telle ambiance. Il en a eu des frissons. La saison dernière, quand il est sorti de l'hôtel avant le match où les deux équipes étaient au coude à coude, il y avait tellement de monde devant son hôtel qu'il avait l'impression que le match se jouait là », a livré le journaliste marseillais, ravi par cette rencontre et cette dette remboursée par l’ancien gamin, 15 ans plus tard.