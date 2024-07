Mbappé redevient cool, le PSG a tout gâché

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Mardi midi, le Real Madrid a créé l’évènement avec la présentation de Kylian Mbappé dans un Santiago Bernabeu comble. La star de l’Equipe de France a réussi son premier grand oral, il aura maintenant l’énorme défi de s’intégrer dans une équipe qui a déjà tout gagné sans lui ces dernières années.

Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid, qui a mis les petits plats dans les grands pour présenter sa nouvelle star au public merengue. Stade archi comble, présence de Zinedine Zidane, discours en Espagnol de l’ancien Parisien, tout y était. La conférence de presse qui a suivi a été toute aussi parfaite de la part de Kylian Mbappé, lequel a notamment fait preuve de beaucoup de respect pour l’institution que représente le Real Madrid. Le capitaine des Bleus a la volonté de s’intégrer au mieux et arrive sur la pointe des pieds avec notamment une déclaration importante au sujet de son poste. Le nouveau n°9 du Real Madrid jouera là où Carlo Ancelotti a besoin de lui et ne fera pas de chichi, comme cela a déjà été le cas par le passé, notamment au PSG.

La preuve que Kylian Mbappé « la grosse tête », c’est terminé selon Kevin Diaz, qui a réagi aux premiers pas de l’originaire de Bondy dans la capitale espagnole au micro de RMC. « Mbappé n’est pas un numéro 9 et ne le sera jamais, ce n’est pas son jeu, ce n’est pas sa qualité. C’est un joueur qui a besoin de prendre de l’espace, il ne sera jamais en numéro neuf, en pointe d’un 4-3-3. Mais il n’y a aucun problème car le Real Madrid n’a pas tant d’attaquants que ça. Bellingham peut jouer dans un rôle d’avant-centre avec Vinicius à gauche car il est meilleur que Mbappé à gauche » a lâché Kevin Diaz sur les ondes de la radio avant de poursuivre.

Mbappé, une vraie prise de conscience au Real Madrid

« Mbappé a précisé en conférence de presse qu’il avait déjà joué à droite, au PSG avec Cavani et Zlatan et en Equipe de France, il peut très bien y jouer au Real Madrid. Il y aura Rodrygo, Brahim Diaz et Arda Güler dans la rotation. Les gars ont une attaque incroyable. Mbappé n’est pas bête, à un moment donné, il avait la grosse tête à Paris, car le PSG permet d’avoir la grosse tête mais s’il a la grosse tête au Real, ils vont lui faire ce qu’ils ont fait à Hazard ou Bale : ’tu n’es pas assez bon ou tu as la grosse tête, tu vas t’asseoir sur le banc’. Et ça il le sait, c’est dans son intérêt de se mettre enfin au service d’une équipe » a lancé le consultant de l’After Foot, persuadé que Kylian Mbappé ne se comportera pas de la même façon au Real Madrid, par rapport à ce qu’il a pu faire dans le passé au PSG. Si tel est le cas, alors le club merengue pourrait retrouver la meilleure version de « KM7 », et cela risque de faire très mal au vu du potentiel offensif incroyable du Real Madrid pour la saison prochaine.