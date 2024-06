Mbappé-PSG, un procès à 100 millions d'euros

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Les choses ne s'arrangent pas entre Kylian Mbappé et le PSG, en raison de gros montants impayés par le club de la capitale. Le premier pas vers un procès spectaculaire a été fait, signe que cela ne rigole pas du tout.

En plein Euro, même s’il n’a pas pris part au match face aux Pays-Bas ce vendredi soir (0-0), Kylian Mbappé a entrepris les premières démarches pour attaquer le PSG en justice sur ses derniers mois de salaire non versés. Et une prime copieuse également que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de ne pas virer à son attaquant vedette, qui va rejoindre le Real Madrid le 1er juillet, à l’issue de son contrat. Mais en attendant, les salaires d’avril et de mai n’ont pas été versés, et il y a peu de chances que celui de juin le soit. Résultat, les avocats de Kylian Mbappé ont décidé de passer à l’action dévoile L’Equipe, mettant le PSG en demeure de régler ses impayés, avec la LFP en copie pour manquement à la charte du joueur professionnel de la part du club parisien.

Le PSG oublie de payer salaires et prime

Un premier pas, en cas de non règlement du conflit une fois pris en compte par la LFP, vers un procès qui risquerait d’être nocif pour tout le monde, et surtout très spectaculaire. En attendant, les deux camps s’échangent des courriers salés dans lesquels chacun dévoile ses arguments. Kylian Mbappé assure qu’aucun accord écrit n’a été signé, et que les salaires doivent lui être payés. Le PSG jure qu’un accord oral a été conclu au plus fort de la crise, et que l’international français était prêt à renoncer à de copieuses primes. C’était bien le cas et le meilleur buteur de l’histoire du club était prêt à faire une croix sur la prime de fidélité de 55 millions d’euros. Mais à la surprise générale, Nasser Al-Khelaïfi lui a versé, dans une volonté assez trouble soit de le faire prolonger, soit de faire payer cette prime par le Real Madrid d’une façon ou d’une autre.

La tension est donc maximale alors que la prime et les trois mois de salaire correspondent à 100 millions d’euros. Le PSG est persuadé de trouver un terrain d’entente avec le clan Mbappé pour économiser à ce niveau, même si la fermeté est également de mise dans le camp d’en face. La façon de faire de Nasser Al-Khelaïfi, qui l’a menacé de ne pas jouer de la saison et a ensuite incité Luis Enrique à le mettre sur le banc de touche quand il a annoncé son départ, a clairement agacé un Kylian Mbappé qui ne pardonne pour le moment rien. Et encore moins le fait que le PSG rechigne à le payer jusqu’au bout. Voilà qui promet des semaines à venir très chaudes même si, pour le moment, les deux hommes ne sont pas amenés à se croiser.