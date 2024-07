Il annonce le putsch de Mbappé au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après avoir pris le pouvoir au PSG, Kylian Mbappé s'en va au Real Madrid où il devra se soumettre à l'institution. Mais, le pourra t-il ? Un journaliste pense que le Français aura du mal à mettre son égo de côté.

Comme son idole Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi avant lui, Kylian Mbappé aime diriger ses équipes. L'attaquant français a sans doute influencé les récents choix de Deschamps en Equipe de France mais c'est sans commune mesure avec le PSG. A Paris, Mbappé a dicté l'évolution de l'effectif. Il n'est pas étranger aux recrutements d'Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani mais aussi aux départs de Neymar et de Lionel Messi. Neymar Sr, le père et représentant de son ancien coéquipier, n'a pas apprécié cet épisode ainsi que l'attitude des dirigeants parisiens. « Ils ont donné les clés du club à un fou », aurait-il indiqué selon L'Equipe pour qualifier la prise de pouvoir de Mbappé au PSG.

Patron au PSG, Mbappé le sera t-il au Real ?

Un contexte qui a de quoi inquiéter les supporters du Real Madrid. Habitués à voir leur club ne céder devant aucune star, ils se méfient du puissant et influent Mbappé. Le Français apprécie être le numéro 1 de son équipe mais il va devoir ici composer avec Vinicius Jr et Jude Bellingham, deux autres candidats crédibles au Ballon d'Or. Une guerre d'égos est-elle possible ? Oui, répond le journaliste Robin Bairner auprès de PSG Talk.

Neymar Sr 🇧🇷 lorsque le PSG a décidé que Kylian Mbappé serait la STAR du projet parisien :



" Ils ont donné les clés du club à un fou "



(🗣️@lequipe) pic.twitter.com/rlYDlc2PR7 — En Rouge Et Bleu (@En_rouge_bleu) July 2, 2024

« Je pense vraiment qu’il pourrait y avoir des problèmes similaires au Real Madrid pour Mbappé, en fait. Je pense qu’il pourrait y avoir des problèmes plus graves pour lui parce qu’il est passé du statut de chef de meute au PSG… il ne fait aucun doute qu’il a obtenu ce qu’il voulait la plupart du temps, que ce soit en termes de recrutements ou de choses plus mineures. Il ne fait aucun doute que Mbappé était l’homme central. Maintenant, il va aller au Real Madrid, qui est un club construit différemment. Il va devoir se battre avec Vinicius Jr. juste pour obtenir sa place sur l'aile gauche. Il va devoir se battre avec Jude Bellingham pour être la star de l'équipe. Ce sera vraiment intéressant de voir comment il va s'en sortir parce que ce sera un environnement très différent pour lui et auquel il n'est absolument pas habitué. Et ce sera intéressant de voir comment il va évoluer à partir de là », a t-il analysé. On peut quand même penser que le Real est plus solide que le PSG et évitera ces dérives.