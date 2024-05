Real ‍: Vinicius Jr règle un énorme problème avec Mbappé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours maintenant, Kylian Mbappé rejoindra les rangs du Real Madrid. Et chez les Merengue, on se demande bien où évoluera le crack de Bondy.

Le Real Madrid s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions. Ce sera ce samedi soir face au Borussia Dortmund. Ensuite, les Merengue devront s'occuper de leur intersaison. Et la direction madrilène ne manquera pas de travail. Il faudra notamment présenter Kylian Mbappé, qui arrivera en grandes pompes. Le vestiaire du Real Madrid le sait et devra lui faire de la place. Pas mal de fans et observateurs se demandent d'ailleurs où jouera Kylian Mbappé. Soit numéro 9, soit ailier droit ou bien sur ailier gauche, son poste de prédilection. Problème, ce côté est normalement occupé par Vinicius Jr. Mais depuis quelque temps, le Brésilien évolue en 9, ce qui n'a pas l'air de le déranger plus que ça, bien au contraire même.

Vinicius, la nouvelle qui va ravir Mbappé

⚽️ Real Madrid

☺️🗨️ Vinicius évoque sa plus grande fierté de la saison : "De jouer numéro 9"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/5BghGL9c38 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2024

Lors de mots rapportés par beIN Sports, l'international auriverde a en effet avoué qu'il préférait même dorénavant jouer 9 que sur le côté gauche. « Je suis fier d'avoir joué comme 9 cette saison. Je n'avais jamais imaginé cela avant. Mais je l'ai fait souvent cette saison. Le coach m'a convaincu de jouer à ce poste. Et désormais, je m'y sens plus à l'aise qu'en tant qu'ailier. Maintenant, quand il me dit de jouer sur les ailes, je lui réponds non. Cette saison est belle et le fait d'évoluer y contribue », a notamment indiqué Vinicius Jr. Une très bonne nouvelle donc pour Kylian Mbappé, qui pourra retrouver très certainement son côté gauche la saison prochaine. L'occasion de retrouver cette position après des mois en pointe avec le PSG. Et on ne peut pas dire que le champion du monde tricolore ait convaincu grand-monde à ce poste. Tout le contraire de son futur partenaire Vinicius.