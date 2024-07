Kylian Mbappé ‍: « ‍Je vais donner tout ce que j’ai pour le Real Madrid ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé s'est présenté comme le numéro 9 du Real Madrid, dans une cérémonie parfaite où le nouveau "nueve" a semblé heureux comme un enfant d'accomplir son rêve.

Visite médicale, signature du contrat et présentation au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé a vécu une journée de mardi d’exception pour accomplir son grand rêve de rejoindre le Real Madrid. S’il a pendant des années repoussé cette signature, c’est désormais officiellement chose faite et l’attaquant parti du PSG a été dignement accueilli, avec Zinedine Zidane en guest-star, Florentino Pérez en hôte d’accueil, et les innombrables trophées du Real Madrid en toile de fond.

Kylian Mbappé s’est prêté au jeu des petites phrases dans la foulée de son apparition, confiant notamment son amour pour le Real Madrid et sa volonté d’y triompher pour le restant de sa carrière. « C'est une journée incroyable pour moi. Depuis que je suis enfant, j'avais un seul rêve, c'était d'être ici. Ca signifie énormément d'être ici pour moi. Merci aux supporters du Real qui me remplissent d'amour depuis des années. J'ai un autre rêve à présent, c'est d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur au monde. Je vais tout donner pour ce club, je vais donne tout ce que j’ai en moi pour le Real Madrid », a promis l’attaquant de l’équipe de France, qui a ravi les supporters par sa détermination, son aisance en espagnol, sa volonté de réussir et son humilité aussi devant le palmarès et la foule merengue présence à Bernabeu ce mardi midi.