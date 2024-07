Benzema refuse ce cadeau à Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le suspense est total quant à l’identité du futur Ballon d’Or et plusieurs joueurs du Real Madrid sont candidats pour soulever ce titre, de Jude Bellingham à Vinicius Junior en passant par Kylian Mbappé.

Qui sera le Ballon d’Or 2024 ? Aucun joueur ne se détache réellement, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. L’Euro 2024 remporté par l’Espagne peut donner beaucoup de chances à Rodri d’être l’heureux élu, mais les joueurs offensifs sont souvent récompensées pour cette distinction individuelle, raison pour laquelle Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham restent les favoris des bookmakers. Un autre joueur est capable de créer la surprise, en la personne de Kylian Mbappé, demi-finaliste de la Ligue des Champions puis de l’Euro et auteur de 44 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Real : Le PSG trop petit, Mbappé est enfin dans son monde https://t.co/N9CQXklsWB — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2024

Le nouveau numéro neuf du Real Madrid n’a en revanche pas les faveurs d’un certain Karim Benzema. Interrogé sur l’identité du possible Ballon d’Or 2024, l’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France a indiqué que selon lui, c’est Vinicius Junior qui méritait de remporter le titre après sa saison XXL sous les couleurs du Real Madrid. « Le Ballon d'Or? Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année. Lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu'il fait avec le ballon » a d'abord lancé Karim Benzema avant de poursuivre.

Benzema vote Vinicius pour le Ballon d'Or

« C'est un garçon, un footballeur complet. Il peut gagner un match seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pour cela que je pense qu'il le mérite. Il est toujours là et apparaît. Pour tout cela, mon favori est Vini » a fait savoir Karim Benzema dans une interview accordée à Marca. L’ex-coéquipier de Kylian Mbappé en Equipe de France n’a pas oublié pour autant l’ancien n°7 du PSG puisqu’il lui a souhaité la bienvenue à Madrid.

« Tôt ou tard, il allait jouer au Real. J’ai toujours pensé cela car c’est un grand joueur » a brièvement répondu le Ballon d’Or 2022, qui guettera avec la plus grande attention les premiers pas de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, lui qui a hérité de son numéro, qui avait été laissé vacant la saison dernière. Avec chez les supporters du Real Madrid le souhait de voir Kylian Mbappé marquer autant de buts dans la capitale espagnole que Karim Benzema. Cela serait très bon signe quant à l'adaptation du capitaine tricolore au sein de la Casa Blanca.