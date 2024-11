Nantes se mobilise pour les victimes en Espagne

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Le FC Nantes se mobilise après les terribles inondations qui ont ravagé l’Espagne. Une collecte de vêtements a été organisée à l’initiative du capitaine espagnol et natif de Valence, Pedro Chirivella.

Les terribles inondations qui ont touché l’Espagne et particulièrement la ville de Valence ces derniers jours ont marqué le FC Nantes et notamment son capitaine Pedro Chirivella. Originaire de la région de Valence, le capitaine nantais ne pouvait pas rester inactif après ce drame. Si ses proches n’ont pas directement été impactés par la catastrophe qui a touché l’Espagne cette semaine, Pedro Chirivella a organisé à Nantes une collecte de vêtements pour soutenir les milliers de sinistrés. Une initiative soutenue par Antoine Kombouaré, qui en a dit plus à ce sujet devant les médias.

51 morts en Espagne, le monde du football sous le choc https://t.co/spoxv5UoeR — Foot01.com (@Foot01_com) October 30, 2024

« Il mesure la chance qu’il a de n’avoir personne de touché directement. On essaie de l’accompagner au mieux, je l’ai reçu deux fois pour en parler avec lui, on a beaucoup échangé. Le foot c’est très important mais il y a tellement plus important dans la vie. Le but, c’est que tous les joueurs amènent ce qu’ils peuvent. On va voir aussi si on ne peut pas faire une cagnotte. C’est tellement important, tellement grave qu’on essaye d’aider à notre niveau » a lancé le coach nantais. Une minute de silence pourrait d’ailleurs être respectée à La Beaujoire dimanche avant le match contre l’OM tandis qu’en Espagne, l’heure est grave à tel point que le match de ce week-end entre Valence et le Real Madrid a d’ores et déjà été reporté.