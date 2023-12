PSG ou Real, Mbappé ne bluffe absolument pas ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va pouvoir choisir son futur club dans quelques jours. Un processus qui semble interminable alors qu'il entre dans les derniers mois de son contrat au PSG. Mais ses hésitations ont le don d'irriter à Madrid, même si le joueur ne le fait pas exprès.

Dans un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé sera officiellement libre de discuter et même de signer dans son futur club en vue de la saison prochaine. Un statut qui n’a donc pas évolué depuis cet été, malgré le forcing très musclé du PSG pour le faire prolonger, y compris en le mettant dans le loft pendant la préparation. Les choses se sont ensuite calmées, l’attaquant parisien promettant simplement de renoncer à quelques primes copieuses pour être réintégré dans l’effectif et poursuivre au moins sa saison au Paris SG. Depuis, y compris la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi a tenté de renouer le dialogue, proposant différentes options pour lui faire signer une nouvelle prolongation de contrat.

De quoi damner le pion au Real Madrid, principal candidat à sa venue et qui se désespère de le faire venir. Cet été sera certainement la dernière possibilité pour Mbappé de signer à la Maison Blanche, tant la patience de Florentino Pérez a été mise à rude épreuve. Le tapis rouge est encore une fois de sortie, mais attention, car selon Fred Hermel, il n’y a aucun garantie que l’attaquant français quitte le PSG l’été prochain. Son hésitation est palpable, et a tendance à agacer tout le monde. Malgré cela, Mbappé ne bluffe pas, et n’a aucune idée de quoi sera fait son avenir selon l’intervenant de l’After Foot, qui s’est confié dans sa chronique dans le quotidien AS.

Hermel demande au Real d'abandonner Mbappé

« Je pense sincèrement qu'il faut abandonner Mbappé maintenant, car je crois mes bonnes sources et on m'assure qu'il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Il ne sait pas s'il doit renouer avec le club dirigé par le Qatar ou appeler Florentino Pérez pour lui annoncer qu'il souhaite porter le maillot blanc. Le doute est une bonne chose dans la vie mais, comme toutes les bonnes choses, si on en abuse, cela devient mauvais. Et le doute de Mbappé reflète qu'au fond, il n'a pas tellement envie de signer à Madrid. Sinon, il l’aurait déjà fait à l’une des nombreuses occasions qui se sont présentées devant lui. Sinon il n'envisagerait plus la possibilité de poursuivre l'aventure parisienne et il ne serait pas motivé par des bêtises comme devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Il semble préférer le confort français au risque espagnol. C'est respectable mais ce doute permanent commence à être une offense », a livré Fred Hermel, qui en tant que partisan avoué du Real Madrid, estime que Mbappé humilie à chaque fois le club espagnol en refusant de venir, et qu’il est désormais temps de trancher définitivement.