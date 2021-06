PSG : Mbappé patron du mercato ? La folle rumeur

Dans : Kylian Mbappé.

Le PSG recrute-t-il pour montrer à Kylian Mbappé qu'il faut absolument rester ?

Très actif sur le marché des transferts, le PSG a déjà fait signer Georginio Wijnaldum libre en provenance de Liverpool. Une belle prise qui en appelle d’autres, comme le gardien italien Gianluigi Donnarumma, le latéral marocain Achraf Hakimi, ou l’attaquant néerlandais Memphis Depay. En attendant de voir si ces pistes vont se concrétiser, cela démontre tout de même que le PSG est offensif et que Leonardo a bien l’intention de bâtir une équipe encore plus forte. De quoi convaincre Kylian Mbappé de prolonger, l’attaquant parisien ayant ouvertement fait savoir dans France Football qu'il souhaitait prendre son tempsavant de prendre sa décision, histoire de voir si le Paris SG se donne vraiment les moyens de ses ambitions. Une posture qui n’a pas lieu d’être, aussi talentueux soit-il, le champion du monde ne peut pas mettre son départ dans la balance pour dicter le mercato de son club. Et il ne le fait pas. C’est ce qu’affirme RMC, la radio sportive expliquant tout simplement que, s’il porte une grande attention à la construction de l’équipe pour la saison prochaine, jamais Kylian Mbappé n’est intervenu ou n’a conseillé tel ou tel transfert.

« Dans sa réflexion, Mbappé souhaite simplement avoir l’assurance que Paris aura une équipe compétitive pour les prochaines années. Pour l’instant, le natif de Bondy suit tout ça de loin et parlera de tous les sujets lorsqu’il passera en conférence de presse », assure ainsi RMC, pour qui Kylian Mbappé va bien devoir se mouiller dans le courant du mois de juin, alors qu’il a pour le moment déjoué toutes les questions. Un détachement qui détonne avec l’attitude Nasser Al-Khelaïfi, qui affirme que son bijou ne sera ni vendu, ni en fin de contrat dans un an. Donc prolongé sous peu.