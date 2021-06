PSG : Mbappé nul de A à Z, Ginola craque

Dans : Kylian Mbappé.

Depuis la défaite de la France contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro, Kylian Mbappé est dans le collimateur de nombreux observateurs.

Incapable de marquer le moindre but durant la compétition, l’attaquant du Paris Saint-Germain est aussi la cible des critiques en raison de son penalty manqué lors de la séance de tirs au but face aux Suisses. Dans les tribunes, la mère d'Adrien Rabiot a craqué en attaquant Wilfried Mbappé et en l’invitant à dégonfler le melon de son fils. A travers les médias, certains observateurs ont émis quelques critiques sur l’avant-centre du PSG. Le plus dur d’entre eux est certainement David Ginola. Sur TalkSport, l’ancien joueur de l’Equipe de France s’est montré extrêmement sévère avec Mbappé, considérant que son penalty raté illustre parfaitement son Euro, raté du début à la fin.

« Le penalty de Mbappé restera probablement comme l’image de son Euro. Il n’a pas marqué un seul but, il est l’un des meilleurs attaquants du monde et tu t’attends à ce qu’il marque et aide son équipe à gagner des matches, comme l’a fait Benzema. Son penalty de lundi est le résumé de son tournoi » a lancé David Ginola, sans pitié avec Kylian Mbappé. Heureusement, l’attaquant du Paris SG a pu compter sur le soutien de son entraîneur Didier Deschamps après la gifle reçue contre la Suisse. « Kylian assume sa responsabilité. Il se sent coupable mais il n’a pas à l’être. Il n’y a pas le moindre souci là-dessus. J’ai un groupe uni et solidaire qui le restera de toute façon » confiait notamment le sélectionneur de l’Equipe de France en conférence de presse au soir de l’élimination de la France dès les huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse. Un sale moment pour les Bleus et pour Kylian Mbappé, dont il faudra se relever dans l’optique de la Coupe du monde.