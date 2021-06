France : Rabiot, Mbappé, Pogba, l'incroyable embrouille familiale !

Dans : Equipe de France.

Les joueurs tricolores étaient effondrés après la défaite face à la Suisse, mais dans les tribunes du stade de Bucarest la mère d'Adrien Rabiot s'en est prise à la famille de Paul Pogba et de Kylian Mbappé.

Maman et représentante d’Adrien Rabiot, Véronique Rabiot a toujours eu un caractère bien trempé, et ce ne sont pas les dirigeants du Paris Saint-Germain qui diront le contraire. Et visiblement les années qui passent ne calment pas la mère du milieu de terrain tricolore, lequel est revenu en odeur de sainteté du côté de l’équipe de France après sa mise au placard suite à son refus d’être suppléant avant le Mondial 2018. Tout a commencé par un échange aigre-doux entre Adrien Rabiot et Paul Pogba suite au troisième but suisse consécutif à une perte de balle coupable du joueur mancunien, Varane tentant de ramener le calme entre ses deux coéquipiers.

Mais, comme le révèle RMC, suite au coup de sifflet final du match entre la France et la Suisse, et sur le coup de l’énorme déception engendrée par l’élimination des Bleus, Véronique Rabiot se serait chauffée verbalement avec des membre de la famille de Paul Pogba, puis avec celle de Kylian Mbappé. La mère d’Adrien Rabiot a d'abord demandé à Wilfried Mbappé de faire comprendre à son fils qu’il devait être « moins arrogant », tandis que des échanges peu courtois eurent ensuite lieu avec la mère de celui qui a raté le dernier penalty de l’équipe de France. Selon le média, pendant plus de 20 minutes, Véronique Rabiot s’est lâchée dans la tribune réservée aux familles, balançant des amabilités en série, ce qui a provoqué la stupeur et le gêne au sein des proches des joueurs tricolores. Adrien Rabiot, qui n'est évidemment pas responsable du comportement de sa maman, aurait probablement préféré éviter cette séquence plutôt déplorable.