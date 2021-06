PSG : Mbappé a choisi Paris, ça sent la prolongation

Dans : Kylian Mbappé.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé devrait se décanter à la fin de l’Euro, sa prolongation est apparemment en très bonne voie.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », affirmait avec assurance Nasser Al-Khelaifi le 7 juin dernier dans un entretien accordé à L’Equipe. Cette déclaration forte du président du PSG a évidemment eu un impact sur la planète football, mais elle n’a pas découragé le Real Madrid. Florentino Pérez sait que le temps joue en sa faveur. Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2022, et il repousse pour le moment toutes les offres de prolongation du PSG. Si la situation ne bouge pas d’ici quelques semaines, Paris serait contraint de vendre l’international français pour ne pas le laisser partir libre. Mais l’état-major parisien ne lâche rien et serait même sur le point de convaincre totalement Kylian Mbappé selon les informations de Paris Fans.

Salaire de 25 ME pour Mbappé

« Il nous a été indiqué que Mbappé va très certainement signer un nouveau contrat à Paris », assure le média de supporters. Le buteur toucherait alors un salaire de 25 ME bruts par an, accompagné de bonus. Paris Fans a un doute concernant la durée du bail. Deux hypothèses sont possibles : soit Kylian Mbappé choisit le court terme en prolongeant pour 2,3 ans, soit il s’inscrit clairement dans la durée pour 5 saisons supplémentaires. L’ancien joueur de Monaco aurait alors 27, 28 ans à la fin de son engagement avec le club de la capitale. Il aurait encore le temps de découvrir l’étranger et éventuellement le Real Madrid. Si Kylian Mbappé assurait rester concentré sur l’Euro, ses agents sont au travail. Le dénouement se rapproche en tout cas, d'une façon ou d'une autre.